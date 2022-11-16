Роспотребнадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор
Происшествия
16.11.2022 17:12
Южное управление Росприроднадзора провело инспекцию на полигоне ООО «Терра-Н» в селе Борисовка после многочисленных жалоб от жителей.
Специалисты установили, что на полигоне находили отходы от упаковки горюче-смазочных материалов и другой легковоспламеняющийся мусор. Это может привести к пожару и его распространению. Также на полигоне не произвели изоляцию ранее завезенных отходов, что тоже увеличивает площадь возгорания.
По результатам контрольной проверки дадут оценку выявленным нарушениям и рассмотрят вопрос об административной ответственности для нарушителей, сообщает Южное межрегиональное управление Росприроднадзора в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров. Спустя сутки от жителей продолжали поступать жалобы о том, что свалка все еще горит.
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