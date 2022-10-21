В Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров

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Сообщение о возгорании на горе Щелба в селе Борисовка в Приморском внутригородском районе поступило в МЧС 21 октября в 9:46.

Пожарные подразделения приехали на место и установили, что произошло возгорание мусора на городской свалке. В 10:10 пожар локализовали, в 10:47 — ликвидировали открытый огонь. В 11:13 пожар на свалке полностью потушили. Его площадь составила 100 кв. м.

На месте работали 18 пожарных и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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