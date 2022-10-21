Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров

Происшествия
21.10.2022 13:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshel-pozhar-na-gorodskoj-svalke-na-ploshhadi-100-kv-metrov
В Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров
Фото pexels.com

Сообщение о возгорании на горе Щелба в селе Борисовка в Приморском внутригородском районе поступило в МЧС 21 октября в 9:46.

Пожарные подразделения приехали на место и установили, что произошло возгорание мусора на городской свалке. В 10:10 пожар локализовали, в 10:47 — ликвидировали открытый огонь. В 11:13 пожар на свалке полностью потушили. Его площадь составила 100 кв. м.

На месте работали 18 пожарных и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: под Анапой ночью сгорел частный дом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях