В Новороссийске уже сутки горит городская свалка

Фото "Кубань 24"

Сообщение о возгорании на горе Щелба в селе Борисовка в Приморском внутригородском районе поступило пожарным 21 октября в 9:46. После локализации огня сотрудники МЧС уехали, пожар стали тушить силами полигона «Терра-Н».

Однако утром 22 октября жители Новороссийска сообщили, что свалка все еще горит.

Сейчас площадь тления мусора составляет 25 кв. м, наблюдается шесть точек горения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Проводится проливка и засыпка территории. Силы и средства МЧС не привлекаются, пожар по-прежнему тушат силами полигона «Терра-Н».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров.