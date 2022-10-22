В Новороссийске уже сутки горит городская свалка
Происшествия
22.10.2022 11:24
Сообщение о возгорании на горе Щелба в селе Борисовка в Приморском внутригородском районе поступило пожарным 21 октября в 9:46. После локализации огня сотрудники МЧС уехали, пожар стали тушить силами полигона «Терра-Н».
Однако утром 22 октября жители Новороссийска сообщили, что свалка все еще горит.
Сейчас площадь тления мусора составляет 25 кв. м, наблюдается шесть точек горения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Проводится проливка и засыпка территории. Силы и средства МЧС не привлекаются, пожар по-прежнему тушат силами полигона «Терра-Н».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске произошел пожар на городской свалке на площади 100 кв. метров.
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