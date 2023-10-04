Роспотребнадзор исследовал 81 пробу воздуха около тлеющего полигона в Полтавской

Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить состояние воздуха в районе мусорного полигона в станице Полтавской.

В связи с пожаром на полигоне исследовали среднесуточные показатели воздуха в зоне жилой застройки населенных пунктов, попавших в зону задымления. Пробы взяли на расстоянии от 1,9 тыс. м от зоны задымления до 8,4 тыс. м в станице Полтавской, поселке Элитном и в хуторе Трудобеликовском.

Воздух исследовали на содержание оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида, бензола, аммиака, хлористого водорода, бензпирена и серы. Всего специалисты исследовали 81 среднесуточную пробу воздуха.

«Превышения предельно-допустимых концентраций исследованных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. В настоящее время среднесуточный мониторинг атмосферного воздуха в зоне задымления продолжается», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

Ранее глава Красноармейского района Юрий Васин сообщил о том, что работы по ликвидации внутреннего тления продолжаются. За ночь 4 октября распространения огня на соседние участки не произошло. Новых очагов возгорания на мусорном полигоне не выявили. Открытого горения на поверхности тела полигона не наблюдалось.

По данным краевого оперштаба, к вечеру 4 октября землей пересыпали около 30% подвергшегося возгоранию тела полигона. Грунт подвозят 14 самосвалов емкостью от 10 до 20 куб. м. Недостатка в технике, топливе и материалах нет. На полигоне дежурят пожарные расчеты и спецмашина для подвоза воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в станице Полтавской поступило в ЕДДС Красноармейского района 3 октября в 2:28. Площадь пожара составила 5 га. В ликвидации возгорания участвовали 58 человек и 24 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора следили за обстановкой, чтобы оповестить население, если загрязнение воздуха превысит допустимые показатели.