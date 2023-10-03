Росприроднадзор проверит качество воздуха после пожара на полигоне в Полтавской

По данным местных властей, сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в станице Полтавской поступило в ЕДДС Красноармейского района 3 октября в 2:28.

На место прибыли пожарные расчеты из Красноармейского, Славянского и Калининского районов.

«На этот час он локализован, открытого горения нет, огонь не распространился за пределы полигона. Однако, наблюдается сильное задымление. На место выехали члены районной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Собственнику полигона дано предписание немедленно начать пересыпку тела полигона землей», — написал в своем Telegram-канале глава Красноармейского района Юрий Васин.

Глава муниципалитета добавил, что на месте работают оперативные службы.

В прокуратуре Красноармейского района организовали проверку соблюдения ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района природоохранного законодательства, законодательства о противопожарной безопасности в связи с возгоранием на полигоне. К проведению проверки привлекли специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора и краевого министерства природных ресурсов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

В связи с возгоранием специалисты Росприроднадзора проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. Взятые на территории ближайшей жилой застройки пробы воздуха проверят на содержание загрязняющих веществ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в 2 км от станции Полтавская. Площадь пожара составляет 5 га. В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единиц техники.