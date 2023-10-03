Пожар площадью 5 га произошел на мусорном полигоне в станице Полтавской

Очаговый пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в 2 км от станции Полтавская.

Площадь пожара составила 5 га. Сотрудники МЧС локализовали возгорание.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единиц техники, сообщает МЧС России в Telegram.

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