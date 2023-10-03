Пожар площадью 5 га произошел на мусорном полигоне в станице Полтавской
Происшествия
03.10.2023 07:44
Очаговый пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в 2 км от станции Полтавская.
Площадь пожара составила 5 га. Сотрудники МЧС локализовали возгорание.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единиц техники, сообщает МЧС России в Telegram.
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