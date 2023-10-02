Пожар площадью 350 кв. метров произошел в поле возле жилых домов в Краснодаре

Поле загорелось днем 2 октября на улице Сахалинской в районе озера Копанка.

Видео с места пожара опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как высокий столб темного дыма поднимается между жилыми многоэтажками.

Площадь пожара — 350 кв. м. На месте работает бригада пожарно-спасательной части, сообщает МЦУ Краснодара.

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