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Пожар площадью 350 кв. метров произошел в поле возле жилых домов в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-ploshhadyu-350-kv-metrov-proizoshel-v-pole-vozle-zhilyh-domov-v-krasnodare
Пожар площадью 350 кв. метров произошел в поле возле жилых домов в Краснодаре
Фото t.me/rossiyskiyobyavleniya

Поле загорелось днем 2 октября на улице Сахалинской в районе озера Копанка.

Видео с места пожара опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как высокий столб темного дыма поднимается между жилыми многоэтажками.

Площадь пожара — 350 кв. м. На месте работает бригада пожарно-спасательной части, сообщает МЦУ Краснодара.

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