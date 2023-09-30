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На свалке под Армавиром сгорело 100 кв. метров мусора

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-svalke-pod-armavirom-sgorelo-100-kv-metrov-musora
На свалке под Армавиром сгорело 100 кв. метров мусора
На свалке под Армавиром сгорело 100 кв. метров мусора

Днем 30 сентября в Новокубанском районе загорелась городская свалка, которая находится в поселке Глубоком.

Сильное задымление над свалкой заметили жители района и вызвали пожарных.

Около 14:30 пожарные прибыли и установили, что горит мусор на площади 100 кв. м. Потушить огонь и ликвидировать последствия возгорания удалось за полчаса.

Всего к тушению пожара привлекли пять человек и две единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае по-прежнему сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. В лесах и на полях запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

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