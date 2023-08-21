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В Краснодаре загорелась крупная свалка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zagorelas-krupnaya-svalka
В Краснодаре загорелась крупная свалка
Фото из соцсетей

Возгорание произошло днем 21 августа на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне.

Информация о пожаре на открытой местности поступила диспетчеру в 13:10. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что там загорелся мусор на площади 200 кв. метров.

В 13:30 возгорание локализовали, а в 13:49 ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. метров. В 14:33 пожар полностью потушили.

Пожар на свалке тушат 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей региона соблюдать пожарную безопасность. За последние две недели в крае зафиксировали около 10 возгораний в лесах.

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