В Краснодаре загорелась крупная свалка

Возгорание произошло днем 21 августа на улице Круговой в Фестивальном микрорайоне.

Информация о пожаре на открытой местности поступила диспетчеру в 13:10. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что там загорелся мусор на площади 200 кв. метров.

В 13:30 возгорание локализовали, а в 13:49 ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. метров. В 14:33 пожар полностью потушили.

Пожар на свалке тушат 6 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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