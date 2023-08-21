Кондратьев: только за последние две недели на Кубани зафиксировано около десяти возгораний в лесах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани соблюдать пожарную безопасность.

Глава региона также поблагодарил всех, кто принимает участие в ликвидации пожаров.

«Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор. Поэтому в регионе действует временное ограничение на посещение лесов. На сегодняшний день максимальный – пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура. Призываю всех жителей и гостей края к ответственности, не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнем, берегите природу, себя и свое здоровье», — рассказал Кондратьев.

Пожароопасный сезон на Кубани ввели 1 апреля. Для профилактики природных и ландшафтных возгораний в крае действуют мониторинговые отряды. В них состоят порядка 1,5 тыс. человек и 485 единиц техники. Представители администраций, МЧС и МВД России, казаки патрулируют населенные пункты, плавни и парковые зоны.

В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в местах с сухой травой и под деревьями, а также бросать окурки, горящие спички и стекло. В случае ЧС следует звонить по номерам 112 и 101, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: заповедник «Утриш» закрыли для туристов из-за высокой пожароопасности.