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Кондратьев: только за последние две недели на Кубани зафиксировано около десяти возгораний в лесах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-tolko-za-poslednie-dve-nedeli-na-kubani-zafiksirovano-okolo-desyati-vozgoranij-v-lesah
Кондратьев: только за последние две недели на Кубани зафиксировано около десяти возгораний в лесах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани соблюдать пожарную безопасность.

Глава региона также поблагодарил всех, кто принимает участие в ликвидации пожаров.

«Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор. Поэтому в регионе действует временное ограничение на посещение лесов. На сегодняшний день максимальный – пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура. Призываю всех жителей и гостей края к ответственности, не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнем, берегите природу, себя и свое здоровье», — рассказал Кондратьев.

Пожароопасный сезон на Кубани ввели 1 апреля. Для профилактики природных и ландшафтных возгораний в крае действуют мониторинговые отряды. В них состоят порядка 1,5 тыс. человек и 485 единиц техники. Представители администраций, МЧС и МВД России, казаки патрулируют населенные пункты, плавни и парковые зоны.

В пожароопасный сезон запрещается разводить костры в местах с сухой травой и под деревьями, а также бросать окурки, горящие спички и стекло. В случае ЧС следует звонить по номерам 112 и 101, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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