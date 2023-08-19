Заповедник «Утриш» закрыли для туристов из-за высокой пожароопасности

В Краснодарском крае 19-20 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность в лесах — V класс.

В связи с этим руководство ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» приняло решение приостановить посещение территории заповедника по экскурсионным маршрутам, а также прекратить движение автомобилей и других транспортных средств по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Проехать сможет только транспорт для обеспечения нормальной работы заповедника и для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Узнать об изменении ситуации можно на сайте заповедника или на официальной странице «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».

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