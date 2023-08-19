Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Заповедник «Утриш» закрыли для туристов из-за высокой пожароопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapovednik-utrish-zakryli-dlya-turistov-iz-za-vysokoj-pozharoopasnosti
Заповедник «Утриш» закрыли для туристов из-за высокой пожароопасности
Фото instagram.com/utrishgpz

В Краснодарском крае 19-20 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность в лесах — V класс.

В связи с этим руководство ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» приняло решение приостановить посещение территории заповедника по экскурсионным маршрутам, а также прекратить движение автомобилей и других транспортных средств по лесной дороге Сукко — Малый Утриш. Проехать сможет только транспорт для обеспечения нормальной работы заповедника и для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Узнать об изменении ситуации можно на сайте заповедника или на официальной странице «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».

Читайте также: 99 из 100 лесных пожаров происходят по вине человека.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 августа
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях