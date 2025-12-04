Роскомнадзор заблокировал мессенджер SnapChat в России

Федеральная служба по надзору за связью, информационными технологиями и массовыми коммуникациями ограничила работу американского мессенджера SnapChat.

В Роскомнадзоре обосновали эти меры серьезными нарушениями в сфере безопасности. По информации ведомства, платформа активно задействуется злоумышленниками для координации терактов и завлечения людей в преступные сообщества. Также мошенники используют мессенджер для обмана россиян.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — говорится в публикации.

Депутат Госдумы Антон Немкин подчеркнул, что блокировки зарубежных сервисов оправданны защитой граждан. Он уточнил, что многие международные компании игнорируют требования законодательства, поэтому остается только один механизм — ограничительные меры, чтобы закрыть преступникам каналы связи, сообщает РИА «Новости».

Snapchat — это мобильное приложение для обмена сообщениями с помощью фото и видео, которые исчезают после просмотра. Есть также раздел «Истории» (сообщения, доступные 24 часа), множество фильтров и масок, возможность делиться геолокацией, создавать контент с брендами или знаменитостями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox. Также служба начала ограничивать работу Facetime в России.

