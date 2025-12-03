Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox

О блокировке популярной игровой площадки стало известно вечером 3 декабря после многочисленных жалоб пользователей на отсутствие доступа.

Проблемы с популярной у детей игрой Roblox появились утром 3 декабря. На отсутствие доступа пользователи активно жаловались в соцсетях. Вечером в среду Роскомнадзор объявил о блокировке онлайн-площадки в России.

Причиной такого в ведомстве назвали «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отметили, что во время мониторинга работы платформы была неоднократно подтверждена «неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов».

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — цитирует заявление ведомства «РБК».

*признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Читайте также: информацию об отключении интернета использующим VPN россиянам назвали хайпом.

Подпишись, здесь всегда интересно.