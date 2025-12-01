Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Информацию об отключении интернета использующим VPN россиянам назвали хайпом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/informatsiyu-ob-otklyuchenii-interneta-ispolzuyushhim-vpn-rossiyanam-nazvali-hajpom
Информацию об отключении интернета использующим VPN россиянам назвали хайпом
Фото freepik.com

Публикации о намерении отключать интернет за использование VPN распространили в соцсетях утром 1 декабря со ссылкой на анонимных «экспертов». 

Cпециалист по кибербезопасности, генеральный директор ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин сообщил, что с технической точки зрения определить, кто использует VPN, возможно. 

При этом он отметил, что очень важно отделить удаленщика, который использует VPN для работы за пределами офиса и человека, который с его помощью смотрит недоступный на территории России контент. 

«Из выше сказанного думаю, что хайп поднят по этому вопросу необоснованно, так как сложность будет именно в определении того, для чего используется в данном случае VPN», — цитирует Рысина 360.ru. 

Читайте также: сообщения об отключении России от мирового интернета опровергли в Госдуме.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях