Информацию об отключении интернета использующим VPN россиянам назвали хайпом

Публикации о намерении отключать интернет за использование VPN распространили в соцсетях утром 1 декабря со ссылкой на анонимных «экспертов».

Cпециалист по кибербезопасности, генеральный директор ООО «АСИЕ-групп» Сергей Рысин сообщил, что с технической точки зрения определить, кто использует VPN, возможно.

При этом он отметил, что очень важно отделить удаленщика, который использует VPN для работы за пределами офиса и человека, который с его помощью смотрит недоступный на территории России контент.

«Из выше сказанного думаю, что хайп поднят по этому вопросу необоснованно, так как сложность будет именно в определении того, для чего используется в данном случае VPN», — цитирует Рысина 360.ru.

Читайте также: сообщения об отключении России от мирового интернета опровергли в Госдуме.

Подпишись, здесь всегда интересно.