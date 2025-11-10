Сообщения об отключении России от мирового интернета опровергли в Госдуме

Ранее в СМИ появилась информация, что связь российского интернета с зарубежными ресурсами могут ограничить ради безопасности в случае вмешательства извне в парламентские выборы в 2026 году.

Как объяснил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Сергей Боярский, отключение россиян от мирового интернета не планируется, и привычные иностранные ресурсы останутся в постоянном доступе.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — заверил парламентарий.

По его словам, огромное число хакерских атак фиксировали в ходе каждой прошедшей выборной кампании, и российские спецслужбы умеют им противостоять.

«Мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — цитирует депутата Боярского ТАСС.

