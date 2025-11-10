Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сообщения об отключении России от мирового интернета опровергли в Госдуме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/soobshheniya-ob-otklyuchenii-rossii-ot-mirovogo-interneta-oprovergli-v-gosdume
Сообщения об отключении России от мирового интернета опровергли в Госдуме
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Ранее в СМИ появилась информация, что связь российского интернета с зарубежными ресурсами могут ограничить ради безопасности в случае вмешательства извне в парламентские выборы в 2026 году.

Как объяснил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Сергей Боярский, отключение россиян от мирового интернета не планируется, и привычные иностранные ресурсы останутся в постоянном доступе.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет», — заверил парламентарий.

По его словам, огромное число хакерских атак фиксировали в ходе каждой прошедшей выборной кампании, и российские спецслужбы умеют им противостоять.

«Мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — цитирует депутата Боярского ТАСС.

Читайте также: с чем связаны сбои в работе интернета в Краснодарском крае.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях