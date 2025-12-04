Logo
Роскомнадзор начал ограничивать работу Facetime в России

Роскомнадзор начал ограничивать работу Facetime в России
Роскомнадзор начал ограничивать работу Facetime в России
Фото freepik.com

Российские пользователи заметили сбои в работе сервиса еще в начале сентября, в декабре они достигли пика.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, в отношении сервиса Facetime на территории РФ вводят ограничительные меры. 

«По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор вводит ограничительные меры в отношении Facetime», — цитирует комментарий ведомства Газета.ru.

Ранее об ограничениях работы сервиса официально не сообщали. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp* в связи с аналогичными нарушениями российского законодательства (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ).

