Роскачество проведет проверку игрушечных Чебурашек

На фоне популярности фильма «Чебурашка» рынки и магазины заполнились игрушками в виде главного героя. Большая часть игрушек — Чебурашки китайского производства с маркетплейсов. Роскачество анонсировало проверку.

Закупку решили провести в связи с большим количеством негативных отзывов потребителей. Чаще всего люди жаловались на некачественные материалы, неприятный «химический» запах и производственный брак. При этом отмечается, что цены на игрушки достаточно высокие. Эксперты выяснят, соответствует ли цена качеству. Результаты исследования представят во втором квартале 2023 года.

«Лабораторные испытания игрушек «Чебурашка» включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели», — цитирует слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой RT.

Чебурашек массово закупят на маркетплейсах, в супермаркетах, магазинах для детей и небольших точках продаж.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре прошлого года Роскачество проверило игрушки Хагги Вагги. Выяснилось, что 89% исследованных товаров имеют превышения по содержанию фенола. Плюшевых монстров снимают с продаж в России.