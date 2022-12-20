Роскачество обнаружило опасные химические вещества в 89% игрушек Хагги Вагги

Превышение по содержанию фенола (в одной из игрушек — в 4 раза) обнаружило Роскачество в игрушках, популярных среди детей. Большинство из них продают без сертификатов соответствия, а производителей сложно привлечь к ответственности.

С сентября 2021 года по сентябрь 2022 года спрос на Хагги Вагги вырос почти на 9 млн процентов. Роскачество закупило игрушки на четырех маркетплейсах и в нескольких специализированных детских магазинах.

Проверка показала, что 89% исследованных товаров имеют превышения по содержанию фенола. У одной из них, купленной на крупном российском маркетплейсе, превышение было более чем в 4 раза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

Фенол — высоокопасное вещество, которое быстро всасывается в организм через кожу и дыхательные пути. Из-за постоянного контакта у ребенка могут появиться головные боли и сонливость, а при накоплении — дерматиты и отравление. При этом предварительная стирка игрушки не поможет — вещество все равно останется в материалах.

Также часть игрушек оказалась токсична — у восьми Хагги Вагги индекс токсичности превышал 150% при норме 70%–120%.

В связи с этим Роскачество предложило ужесточить требования для продажи игрушек так, чтобы они не продавались под видом сувениров, и обязать производителей указывать, что они не предназначены для детей.

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