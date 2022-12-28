Роскачество: игрушки Хагги Вагги снимают с продаж в России
Карточки товаров с игрушками, страницы и ссылки с предложениями продавцов пропали из ассортимента четырех крупных маркет-плейсов.
Кроме того, два интернет-магазина детских товаров скрыли игрушки на сайте, теперь Хагги Вагги не допускаются к продаже. Еще один магазин рассматривает вопрос изменения показателей качества при приемке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.
Другой крупный специализированный детский магазин запросил у производителей результаты повторных испытаний товаров Роскачеством после найденных нарушений. Без подтверждения качества товаров поставки заблокируют.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года спрос на Хагги Вагги вырос почти на 9 млн процентов. Роскачество закупило игрушки на четырех маркетплейсах и в нескольких детских магазинах и обнаружило опасные химические вещества в 89% игрушек.
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