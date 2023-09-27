Росавиация разослала рекомендации пилотам после посадки в поле самолета из Сочи

В ведомстве квалифицировали аварийную посадку пассажирского лайнера А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле Новосибирской области как «серьезный авиационный инцидент».

В связи с этим Росавиация направила в авиакомпании рекомендации о дополнительном обучении летчиков алгоритму действий в случае отказа системы уборки шасси самолета. В рекомендациях содержится требование обязать пилотов правильно рассчитывать остаток керосина и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром.

В Росавиации сообщили о том, что сочинский лайнер был в зоне ожидания омского аэропорта, но пилоты решили лететь в Новосибирск. Они рассчитали дистанцию и количество топлива для полета на запасной аэродром Толмачево. В полете выяснилось, что расход топлива превышает расчетные значения и до Новосибирска его не хватит. В итоге экипаж был вынужден сажать самолет в поле.

Также ведомство обязано авиакомпании дополнительно проверить готовность экипажей к нештатным ситуациям, например, связанным с неуборкой шасси, и отработать порядок взаимодействия между пилотами в случаях, когда надо принять решение об аварийной посадке или уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний был дан один месяц, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» 12 сентября экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Лайнер вылетел из Сочи в 1:14. Экстренную посадку он совершил в 5:44. Пассажиров высадили по аварийным трапам в поле. До аэропорта Омска самолет не долетел 408 км. На борту находились 159 пассажиров, среди них 23 ребенка, а также 6 членов экипажа.

Предварительной причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидравлической системы. Благодаря мастерству пилотов никто из пассажиров не пострадал. Командир экипажа — сочинец Сергей Белов.