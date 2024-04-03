Родившуюся в марте криа выпустили в вольер со взрослыми альпаками в Сочи

Криа — так называют детенышей альпак — родилась в парке «Пача Мама» на горном курорте «Роза Хутор» ночью 18 марта.

Белая девочка родилась крепкой и рослой, через 2 недели ее уже выпустили в общий вольер со взрослыми самками.

«Малышку, которая родилась в парке самой последней, выпустили в вольер с мамочками! Белоснежная криа похожа на нежное облачко с глазками-бусинками», — сообщает пресс-служба парка альпак «Пача Мама» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трое детенышей родились в парке альпак на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. В одну ночь с белой криа 18 марта у овечки Глаши на свет появился ягненок. В феврале в парк «Пача Мама» привезли 60 альпак.