Перевозку 60 альпак из Венгрии в Сочи застраховали более чем на 27 млн рублей

Страховую защиту при транспортировке 20 самок и 40 самцов альпак из Венгрии на Кубань обеспечила одна из крупных страховых компаний России.

Согласно полису страхования, предусматривались компенсации при гибели животных в результате широкого спектра причин, включая ДТП и заболевания, а также покрывались риски кражи или разбоя.

В результате альпаки преодолели путь в более чем 2 тыс. км от Венгрии до Сочи за 10 дней. Их везли через границы стран и регионов в специализированном транспорте, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

Кроме того, ночью 18 марта в сочинском парке альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» случилось пополнение — родилось сразу два детеныша.

«Белая криа родилась в понедельник ночью. Она очень крепкая и рослая девочка, невероятно мягкая и любопытная! Сразу подружилась и начала играть с другими нашими «детсадовцами». Наша очень контактная овечка Глаша пополнила парк ягненком в ту же ночь, что и альпака!» — написали в соцсетях парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трое детенышей родились в парке альпак на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.