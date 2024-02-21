Парк альпак в Сочи стал самым крупным в России

В парк «Пача Мама» на горном курорте «Роза Хутор» привезли 60 альпак.

По данным пресс-службе курорта, недавно парк принял 60 альпак из питомников европейских стран. Это 16 самцов и 44 самки. Перевозка заняла четыре дня, для этого организовали специальный автопоезд. При этом у одной из самок в дороге родился детеныш.

«В итоге с вновь прибывшими число обитателей «Пача Мама» превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России», — сообщили в пресс-службе парка.

Новые животные пройдут медобследование и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере, под круглосуточным наблюдением ветеринаров, сообщает РИА «Новости».

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