Родившегося у пары леопардов Олимпии и Симбада котенка назвали Умкой

О том, как растет котенок, 9 октября рассказал в своих соцсетях Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Котенок Умка родился в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе 8 июля у пары Олимпии и Симбада. По словам Александра Козлова, рождение Умки стало достижением.

«Потому что по законам дикой природы трехлапая леопардесса Олимпия не могла стать мамой (самцы убивают дефектных). Но стала! Однако спустя время она начала игнорировать своего малыша. Чтобы он не погиб от истощения, специалисты Центра взяли его на искусственное вскармливание. Сейчас Умку кормят специальной молочной смесью четыре раза в сутки и потихоньку начинают вводить в рацион мясо», — написал в своем Telegram-канале министр.

Александр Козлов добавил, что котенок не сможет самостоятельно жить в дикой природе, потому что не боится людей. Когда он вырастет, ему подберут пару, и он будет участвовать в разведении как взрослый леопард.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олимпия в детстве повредила лапу в ограждении вольера, сохранить конечность ветеринарам не удалось. Из-за этого шестилетняя самка навсегда осталась в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Выпускать в дикую природу ее не стали. По законам дикой природы, чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец при встрече должен был убить Олимпию. Однако Олимпия не только выжила, но и 8 июля принесла потомство.