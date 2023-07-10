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В сочинском центре восстановления леопарда у самки Олимпии родился котенок

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-tsentre-vosstanovleniya-leoparda-u-samki-olimpii-rodilsya-kotenok
Фото t.me/leopardcenter

Потомство появилось 8 июля у пары переднеазиатских леопардов Олимпии и Симбада.

По словам ветеринаров центра, так как у Олимпии из-за травмы была ампутирована лапа, был риск того, что она после встречи с самцом не выживет.

«По законам дикой природы, чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию. Но благодаря упорству команды Центра, Олимпия оправдала и даже превзошла все ожидания, подарив миру маленькое чудо», — сообщает пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе в Telegram.

Сейчас самка заботится о потомстве и находится под наблюдением специалистов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олимпия в детстве повредила лапу в ограждении вольера, сохранить конечность ветеринарам не удалось. Из-за этого шестилетняя самка навсегда осталась в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Выпускать в дикую природу ее не стали.

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