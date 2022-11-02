Шестилетняя самка Олимпия навсегда останется в Центре восстановления леопарда на Кавказе

Видео канала «Кубань 24»

Ее не выпустят в естественную среду из-за травмы. В детстве она повредила лапу в ограждении вольера, сохранить конечность ветеринарам не удалось.

Несмотря на свою особенность, Олимпия ведет себя очень активно и покоряет все новые вершины вольера.

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