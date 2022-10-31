В нацпарке Сочи трехмесячных котят переднеазиатского леопарда переведут в большие вольеры

Видео канала «Кубань 24»

Животные родились в первой половине июля, они воспитываются в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе.

По словам зоологов, начальная школа для маленьких хищников подходит к концу. Скоро Рицу и Терека переведут в большие вольеры для подготовки к выпуску в дикую природу. Это уже «звериный университет». Впереди у пятнистых кошек насыщенная самостоятельная жизнь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички.