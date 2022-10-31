В нацпарке Сочи трехмесячных котят переднеазиатского леопарда переведут в большие вольеры
Общество
31.10.2022 08:09
Животные родились в первой половине июля, они воспитываются в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе.
По словам зоологов, начальная школа для маленьких хищников подходит к концу. Скоро Рицу и Терека переведут в большие вольеры для подготовки к выпуску в дикую природу. Это уже «звериный университет». Впереди у пятнистых кошек насыщенная самостоятельная жизнь.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички.
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