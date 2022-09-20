В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички

Фото пресс-службы Центра восстановления леопарда на Кавказе

Котят переднеазиатского леопарда назвали Терек и Рица. Маленькие хищники появились на свет 10 июля.

Самца леопарда назвали Терек. Свою кличку он получил в честь самой большой реки на Северном Кавказе. А самку назвали Рица. В честь высокогорного озера в Абхазии.

Малыши чувствуют себя прекрасно, очень активны и любознательны, осваивают территорию вольеров под чутким присмотром матери, сообщает пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что котята появились на свет 10 июля.