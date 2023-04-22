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Родители не заметили: в Геленджике ищут двух пропавших девочек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/roditeli-ne-zametili-v-gelendzhike-ishhut-dvuh-propavshih-devochek
Родители не заметили: в Геленджике ищут двух пропавших девочек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Две школьницы 21 апреля ушли гулять около 14:00, их не было до обеда 22 апреля. Девочкам — 9 и 15 лет.

Пропажу 9-летней дочери родители заметили только ночью. Родители старшей девочки узнали о том, что дочь ищут, от сотрудников полиции.

Телефон у одной из девочек был выключен. Семьи девочек не стоят на профилактических учетах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценят исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

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В 12:50 22 апреля прокуратура сообщила об обнаружении девочек. Они живы и здоровы. Прокурорская проверка продолжится.

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