Родители не заметили: в Геленджике ищут двух пропавших девочек

Две школьницы 21 апреля ушли гулять около 14:00, их не было до обеда 22 апреля. Девочкам — 9 и 15 лет.

Пропажу 9-летней дочери родители заметили только ночью. Родители старшей девочки узнали о том, что дочь ищут, от сотрудников полиции.

Телефон у одной из девочек был выключен. Семьи девочек не стоят на профилактических учетах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценят исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей.

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В 12:50 22 апреля прокуратура сообщила об обнаружении девочек. Они живы и здоровы. Прокурорская проверка продолжится.

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