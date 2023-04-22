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Полиция разберется, где были и почему ушли две девочки, которых искали в Геленджике

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Полиция разберется, где были и почему ушли две девочки, которых искали в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О пропаже двух школьниц 9 и 15 лет сообщили в полицию Геленджика после полуночи 22 апреля. Они ушли гулять накануне днем и не вернулись домой.

Сотрудники полиции сразу приступили к поискам. Девочек нашли только около 11:00 на улице Свердлова в Геленджике. Они живы и здоровы, предварительно, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

Девочек доставили в отдел полиции, а затем передали родителям.

Правоохранительные органы намерены установить причины и обстоятельства ухода детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проверку уже проводит прокуратура. Пропажу 9-летней дочери родители заметили только ночью. Родители старшей девочки узнали о том, что дочь ищут, от сотрудников полиции.

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