Роберт Евдокимов снова стал главным тренером ПФК «Кубань»

В пресс-службе профессионального футбольного клуба «Кубань» 11 апреля сообщили, что Роберт Евдокимов назначен на должность главного тренера команды.

«Решением руководства профессионального футбольного клуба «Кубань» главным тренером команды стал Роберт Геннадьевич Евдокимов. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания спортивного сезона 2025/26 годов. С сегодняшнего дня Евдокимов приступает к работе с командой», — говорится в сообщении клуба в Telegram.

Уточняется, что Роберт Евдокимов уже приступил к подготовке команды к матчу с «КАМАЗом».

В прошлом Евдокимов руководил волгоградским «Ротором», «Нижним Новгородом». В октябре 2021 года он возглавил «Кубань».

В весеннем отрезке сезона 2021/22 команда под руководством Евдокимова показала серию из 11 матчей без поражений. Всего специалист провел с клубом 44 официальных матча с результатом в 15 побед и поражений, а также 14 ничьих. ПФК «Кубань» расторг контракт с Робертом Евдокимовым по обоюдному согласию сторон в ноябре 2022 года. В августе 2023 года Евдокимов вошел в новый тренерский штаб грозненского «Ахмата».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вадим Евсеев ушел с поста главного тренера ПФК «Кубань». Под его руководством команда провела 17 матчей.