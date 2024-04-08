Вадим Евсеев ушел с поста главного тренера ПФК «Кубань»

О расторжении контракта с Вадимом Евсеевым 8 апреля сообщили в пресс-службе профессионального футбольного клуба «Кубань».

«Профессиональный футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Вадим Евсеев прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом расторгнут. Имя нового наставника «Кубани» будет сообщено в ближайшее время», — сообщает официальный Telegram-канал клуба.

В клубе уточнили, что под руководством Вадима Евсеева «Кубань» провела 17 матчей. Одна встреча в Кубка России завершилась вничью — 1:1. В 16 матчах МЕЛБЕТ-Первой Лиги при Евсееве желто-зеленые одержали 4 победы. В 7 матчах победил соперник. Пять игр завершились вничью. ФК «Кубань» забил 13 раз, пропустив 22 мяча.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче 26-го тура Первой лиги ПФК «Кубань» играла против «Черноморца». «Желто-зеленые» уступили со счетом 0:3. Евсеев после игры в раздевалке объявил команде о том, что уходит со своего поста.