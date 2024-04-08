Вадим Евсеев уйдет с поста главного тренера ПФК «Кубань»

Главный тренер ПФК «Кубань» Вадим Евсеев подвел итоги матча 26-го тура Первой лиги против «Черноморца», в которой «желто-зеленые» уступили со счетом 0:3.

«Говорить при таком результате нечего. Соперник заслуженно выиграл, три мяча забил. Мы всю неделю об этом говорили, — так в дерби не играют, с такими ошибками, с таким отношением. В этом виноват, значит, я, главный тренер. С меня спрос», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

После игры в раздевалке тренер объявил команде, что уходит со своего поста, сообщает Metaratings.

ПФК «Кубань» занимает в таблице 17-е место. После возобновления сезона «желто-зеленые» в пяти играх набрали два балла, забив один мяч.

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