Состав ПФК «Кубань» пополнили четыре игрока

О трансферах сразу нескольких футболистов в стан «желто-зеленых» стало официально известно вечером 27 февраля.

В «Кубань» перешли: 25-летний полузащитник «Рубина» Леон Мусаев, 22-летний футболист саратовского «Сокола» Данила Ежков, 21-летний игрок московского «Строгино» Игорь Соколов, а также 18-летний Михаил Гайнов из ЦСКА.

Мусаев и Соколов будут играть за «желто-зеленых» до конца текущего сезона на правах аренды. С Ежковым и Гайновым заключили контракты до мая 2025 года.

Следующий матч «Кубань» проведет 2 марта в 15:00 на домашнем стадионе против «Шинника», сообщает пресс-служба клуба.

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