ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым

Фото t.me/pfckuban_official

Контракт с наставником профессионального футбольного клуба «Кубань» будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Информация об этом появилась после проигрышного матча 16 ноября. «Кубань» уступила ульяновской «Волге» на своем поле 1:2 и выбыла из Кубка России.

Роберт Евдокимов возглавил «Кубань» в октябре 2021 года. Тогда команда была в зоне вылета, и в первых же четырех матчах с новым тренером одержала четыре победы. А в весеннем отрезке сезона показала серию из 11 игр без поражений.

Всего под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча. Из них в 29 команда не проиграла — 15 побед, 14 ничьих.

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича за проделанную работу, неоценимый вклад в развитие команды, высокий профессионализм и желает ему успешного продолжения карьеры», — цитирует обращение пресс-служба клуба.

О причинах расторжения контракта со специалистом не сообщается. К следующему матчу «Кубань» будет готовить старший тренер Олег Нечаев. Игра 19 тура Мелбет-Первой лиги против «КАМАЗа» пройдет 20 ноября.

Читайте также: ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера.