ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера

ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера

По данным СМИ, вероятно нынешний главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук покинет свой пост.

По данным СМИ, в клубе изучают возможность назначения Леонида Слуцкого главным тренером команды и уже начали с ним общение с целью изучения возможности его приглашения на должность.

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является наставник «Оренбурга» Марцел Личка, сообщает портал Metaratings.ru.

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