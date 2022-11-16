ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера
Спорт
16.11.2022 19:25
По данным СМИ, вероятно нынешний главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук покинет свой пост.
По данным СМИ, в клубе изучают возможность назначения Леонида Слуцкого главным тренером команды и уже начали с ним общение с целью изучения возможности его приглашения на должность.
Одним из кандидатов на пост главного тренера «Краснодара» является наставник «Оренбурга» Марцел Личка, сообщает портал Metaratings.ru.
Читайте также: ФК «Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче 17-го тура РПЛ со счетом 5:1. «Краснодар» с 25 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблицею.
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