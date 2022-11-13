ФК «Краснодар» проиграл «Оренбургу» в матче 17-го тура РПЛ

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Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся 13 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Счет игры уже на 2-й минуте открыл нападающий хозяев поля Владимир Сычевой. Второй гол в составе «Оренбурга» забил полузащитник Лукас Вера. Автором третьего гола в ворота быков вновь стал Сычевой. «Краснодар» отыгрался к концу первого тайма на 43-й минуте благодаря полузащитнику Алексею Ионову.

В начале второго тайма на 51-й минуте четвертый мяч в ворота гостей забил Химми Марин. Пятый мяч в ворота «Краснодара» на 59-й минуте снова забил Владимир Сычевой. Итог встречи 5:1 в пользу «Оренбурга».

«Краснодар» с 25 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблицею. ФК Оренбург» также 25 очками поднялся на 7-е место, сообщает «Чемпионат».

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