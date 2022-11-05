ФК «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Факелом»

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 16 тура Российской премьер-лиги прошел 5 ноября в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Игра завершилась со счетом 3:3.

Счет открыли хозяева поля. На 14 минуте гол забил полузащитник «Факела» Роман Акбашев после передачи Хызыра Аппаева. «Быки» сравняли счет на 33 минуте — Джон Кордоба добил мяч в ворота от рикошета Егора Сорокина. Второй гол «быков» в первом тайме на 43 минуте с пенальти забил Михайло Баньяц. Мяч влетел в правый нижний угол ворот, несмотря на усилия воронежского вратаря Ильи Свинова.

Во втором тайме на 63 минуте мяч забил полузащитник «быков» Алексей Ионов, забрав его у Сергея Божина. На 75 минуте гол в ворота «Краснодара» из-за пределов штрафной забросил полузащитник Ираклий Квеквескири. На 86 минуте Квеквескири оформил дубль, сравняв итоговый счет.

Следующий матч в рамках 17 тура РПЛ «быки» проведут в гостях у «Оренбурга» 13 ноября.

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