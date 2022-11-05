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ФК «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком»

Спорт
05.11.2022 16:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-doma-sygral-vnichyu-so-spartakom
ФК «Сочи» дома сыграл вничью со «Спартаком»
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 16 тура Российской премьер-лиги прошел 5 ноября на стадионе «Фишт».

Счет открыли гости — Даниил Денисов передал мяч Квиниси Промесу, он забил головой в ближний угол ворот сочинцев. На 22 минуте счет удалось сравнять — Кирилл Заика забил гол в ворота «Спартака».

В оставшееся время команды не смогли забить, матч завершился вничью со счетом 1:1.

Сейчас ФК «Сочи» находится на 9 месте турнирной таблицы. Следующий матч в рамках 17 тура РПЛ сочинцы проведут в гостях у «Химок» 13 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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