СМИ: ФК «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста главного тренера

Фото vk.com/pfcsochi

Об этом 2 ноября сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Вадим Гаранин стал главным тренером «Сочи» в июне после того, как Владимир Федотов перешел в ЦСКА.

После первого круга чемпионата России «барсы» занимают 9 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от группы лидеров на 8 очков. В трех предыдущих матчах в чемпионате «Сочи» дважды уступил — «Зениту» со счетом 7:0 и «Крыльям Советов» со счетом 2:0.

В прошлом матче «барсы» дома сыграли вничью с «Уралом», который в этом сезоне находится на позициях аутсайдера. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Официальной информации от клуба об отставке Вадима Гаранина пока не поступало.

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