Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
Спорт
02.11.2022 15:34
Концерт российской популярной группы пройдет 5 ноября в Сочи перед игрой 16 тура Премьер-лиги.
Для болельщиков на стадионе «Фишт» организуют развлекательную программу: фотозоны, показательные выступления атлетов и розыгрыш призов. В перерыве после первого тайма пройдет фотосессия с чемпионами мира по стронгмену Давидом Шамей и Михаилом Шивляковым.
Развлекательная программа начнется в 12:30, матч — в 14:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матче ФК «Сочи» — «Спартак» установят мировой рекорд по поднятию гантели весом 100 кг.
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