Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»

Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»

Концерт российской популярной группы пройдет 5 ноября в Сочи перед игрой 16 тура Премьер-лиги.

Для болельщиков на стадионе «Фишт» организуют развлекательную программу: фотозоны, показательные выступления атлетов и розыгрыш призов. В перерыве после первого тайма пройдет фотосессия с чемпионами мира по стронгмену Давидом Шамей и Михаилом Шивляковым.

Развлекательная программа начнется в 12:30, матч — в 14:00. Билеты можно приобрести на сайте клуба, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матче ФК «Сочи» — «Спартак» установят мировой рекорд по поднятию гантели весом 100 кг.