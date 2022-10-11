На матче ФК «Сочи» — «Спартак» установят мировой рекорд по поднятию гантели весом 100 кг
Спорт
11.10.2022 20:40
Футбольный поединок 13 тура Российской премьер-лиги пройдет 5 ноября на стадионе «Фишт». Начало в 14:00, а за 15 минут до него зрители смогут стать свидетелями исторического события.
Перед игрой победитель чемпионата и кубка мира по стронгмену Давид Шамей предпримет попытку установить мировой рекорд — за 75 секунд он должен будет поднять гантелю весом 100 кг. Фиксировать результат будет профессиональный атлет, входящий в десятку сильнейших людей мира, Михаил Шивляков.
Для гостей матча также пройдут показательные выступления и конкурсы от известных силачей России, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».
Читайте также: ФК «Сочи» в домашнем матче разгромил «Локомотив».
Популярные новости
- В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
- Под Геленджиком при строительстве дороги для джипинга Маркотху причинили ущерб на 13 млн рублей
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
- На «Госуслугах» теперь можно подать заявление на развод с помощью госключа
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?