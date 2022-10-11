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На матче ФК «Сочи» — «Спартак» установят мировой рекорд по поднятию гантели весом 100 кг

Спорт
11.10.2022 20:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-matche-mezhdu-fk-sochi-i-spartakom-ustanovyat-mirovoj-rekord-po-podnyatiyu-ganteli-vesom-100-kg
На матче ФК «Сочи» — «Спартак» установят мировой рекорд по поднятию гантели весом 100 кг
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Футбольный поединок 13 тура Российской премьер-лиги пройдет 5 ноября на стадионе «Фишт». Начало в 14:00, а за 15 минут до него зрители смогут стать свидетелями исторического события.

Перед игрой победитель чемпионата и кубка мира по стронгмену Давид Шамей предпримет попытку установить мировой рекорд — за 75 секунд он должен будет поднять гантелю весом 100 кг. Фиксировать результат будет профессиональный атлет, входящий в десятку сильнейших людей мира, Михаил Шивляков.

Для гостей матча  также пройдут показательные выступления и конкурсы от известных силачей России, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Читайте также: ФК «Сочи» в домашнем матче разгромил «Локомотив».

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