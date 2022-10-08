ФК «Сочи» в домашнем матче разгромил «Локомотив»

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 12 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 8 октября. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет в матче на 33 минуте открыл Кристиан Нобоа, отлично пробив с полулета. На 67 минуте футболисты «Сочи» удвоили преимущество в счете. После ошибки вратаря «Локомотива» Даниила Худякова гол забил Жоаозиньо.

На 82 минуте Жоаозиньо оформил дубль сильным ударом из-за штрафной площади и довел счет до разгромного.

Уже в добавленное время форвард хозяев поля Владислав Сарвели поставил точку в этом матче, отлично пробив после передачи Тимофея Маргасова. Счет стал 4:0.

После этой победы «Сочи» набрал 20 очков и остался на 6 месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «барсы» проведут 16 октября на выезде против «Крыльев Советов».

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