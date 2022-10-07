В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Ростова»
Спорт
07.10.2022 11:41
Матч 12 тура Российской премьер-лиги пройдет 9 октября в 19:00 в Ростове-на-Дону.
Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию встречи «Ростов» — «Краснодар» в амфитеатре парка «Краснодар».
«Смотрим вместе! Болеем за «быков». Вход свободный», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».
После 11 туров «Краснодар» идет на 5 месте в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Ростов» занимает 3 строчку с 22 очками.
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