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В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Ростова»

Спорт
07.10.2022 11:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-amfiteatre-parka-krasnodar-pokazhut-match-bykov-protiv-rostova
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Ростова»
Фото t.me/parkkrd

Матч 12 тура Российской премьер-лиги пройдет 9 октября в 19:00 в Ростове-на-Дону.

Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию встречи «Ростов» — «Краснодар» в амфитеатре парка «Краснодар».

«Смотрим вместе! Болеем за «быков». Вход свободный», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

После 11 туров «Краснодар» идет на 5 месте в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. «Ростов» занимает 3 строчку с 22 очками.

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