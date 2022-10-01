ПФК «Кубань» разгромил «Краснодар-2»

Фото t.me/pfckuban_official

Матч 12 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги прошел 1 октября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПФК «Кубань».

Игра началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе № 88.

На 10 минуте счет открыл форвард «Кубани» Андреа Чуканов. На 51 минуте головой забил защитник «желто-зеленых» Сослан Таказов. В конце матча на 90 минуте полузащитник Нури Абдоков довел счет до разгромного. А затем реализовал пенальти — 4:0.

Следующий матч ПФК «Кубань» проведет на выезде в рамках Кубка России 5 октября с «Текстильщиком» из Иваново. «Краснодар-2» в 13 туре Первой лиги дома встретится с ульяновской «Волгой» 9 октября.

Читайте также: телеканал «Кубань 24» стал информационным партнером ПФК «Кубань».