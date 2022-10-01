ПФК «Кубань» разгромил «Краснодар-2»
Спорт
01.10.2022 19:53
Матч 12 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги прошел 1 октября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу ПФК «Кубань».
Игра началась с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в ижевской школе № 88.
На 10 минуте счет открыл форвард «Кубани» Андреа Чуканов. На 51 минуте головой забил защитник «желто-зеленых» Сослан Таказов. В конце матча на 90 минуте полузащитник Нури Абдоков довел счет до разгромного. А затем реализовал пенальти — 4:0.
Следующий матч ПФК «Кубань» проведет на выезде в рамках Кубка России 5 октября с «Текстильщиком» из Иваново. «Краснодар-2» в 13 туре Первой лиги дома встретится с ульяновской «Волгой» 9 октября.
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