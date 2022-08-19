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Телеканал «Кубань 24» стал информационным партнером ПФК «Кубань»

Спорт
19.08.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/telekanal-kuban-24-stal-informatsionnym-partnerom-pfk-kuban
Видео канала «Кубань 24»

«Желто-зеленые» теперь будут выходить на поле с логотипом «Кубань 24» на майках. Телеканал стал информационным партнером футбольного клуба.

Новую форму клуба презентовали на встрече с болельщиками. Новые футболки и другие призы разыграли среди фанатов клуба.

«Всем уже сказала, что хочу очень футболку. Я очень рада, что получила эту футболку», — поделилась болельщица Елена Никулина.

Домашний комплект формы — желтого цвета, выездной — зеленого цвета, и логотип «Кубань 24» размещен на всех. На игровых футболках также появился флаг Краснодарского края и один из самых известных слоганов кубанских болельщиков — «Славься град Екатерины».

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