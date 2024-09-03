Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера ПФК «Кубань»

О расторжении контракта с Робертом Евдокимовым по обоюдному согласию сторон 3 сентября сообщили в пресс-службе профессионального футбольного клуба «Кубань».

Также с Евдокимовым клуб покинули старший тренер Олег Веретенников, тренер Евгений Варламов и тренер вратарей Платон Захарчук.

«Руководство профессионального футбольного клуба «Кубань» благодарит Роберта Геннадьевича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры!» — сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Под руководством Евдокимова команда вылетела из Первой лиги. После семи туров клуб идет на 8 месте из 10 Второй лиги, одержав одну победу, трижды сыграв вничью и еще три раза потерпев поражения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роберт Евдокимов снова возглавил «Кубань» в апреле 2024 года. Контракт с 54-летним специалистом подписали до окончания спортивного сезона 2025/26 годов.

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