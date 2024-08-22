ПФК «Кубань» выставил школьников на матч в Кубке и проиграл со счетом 5:0

Матч 2 раунда Пути регионов Кубка России между краснодарской «Кубанью» и «Кубань-Холдингом» прошел вечером 21 августа в станице Павловской на стадионе «Урожай».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Кубань-Холдинга». Этим матчем краснодарская «Кубань» завершила выступление в Кубке России.

Важно отметить, что на этот матч «Кубань» выставила воспитанников своей Академии в возрасте 14, 15 и 16 лет. Ворота «желто-зеленых» в этой встрече защищал 14-летний Роман Сафонов, которого признали самым молодым игроком за всю историю Кубка России.

Решение выставить на игру столь юных игроков в клубе объяснили сложностями в логистике. Сейчас основная команда и тренерский штаб находятся в Москве после матча с «Калугой», который прошел 17 августа. Следующий матч «желто-зеленые» проведут 25 августа против «Велеса» в Подмосковье.

Из-за повышенного спроса на билеты на авиа- и ж/д транспорт на южном направлении на фоне высокого курортного сезона руководство «Кубани» приняло решение пока не возвращать основной состав в Краснодар.

«Клуб не мог принять другого решения, кроме как выпустить молодых игроков. Тем более, что у «Кубани» подписан ряд контрактов с воспитанниками центра подготовки. Также «Кубань» была заинтересована в обкатке новых кадров, молодых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы ПФК «Кубань».

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