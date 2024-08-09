В РЖД прокомментировали ситуацию с нехваткой билетов на курорты Кубани

В высокий курортный сезон найти билет на поезда в Сочи, Анапу и Новороссийск и обратно стало очень сложно.

Кроме того, люди пожаловались в социальных сетях на высокую стоимость билетов на поезда к курортам Краснодарского края и обратно, а также на условия перевозок.

Ситуацию с билетами на Черноморские курорты прокомментировали в РЖД. В компании подчеркнули, что в курортный сезон на поезда к побережью предложили 17 млн билетов.

С мая по сентябрь в продажу выпустили около 14,4 млн билетов на поезда к курортам Черноморского побережья. Это на 344 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, в сообщении с Анапой было доступно 3,3 млн билетов, что на 147 тыс. больше, чем в 2023 году.

Крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на курортный сезон предложил 2,6 млн билетов. Это на 3% больше прошлогоднего показателя.

В РЖД отметили, что спрос на южном направление в этом году беспрецедентно высокий. С мая по июль поезда перевезли 6,3 млн пассажиров. Это больше на 3,9%, чем в 2023 году. В первую неделю августа поезда перевезли на юг страны свыше 600 тыс. пассажиров.

«В сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов — 164 пары . За летний сезон они сделают более 36 тыс. рейсов», — говорится в сообщении РЖД.

На фоне повышенного спроса к курортам Краснодарского края компания-перевозчик посоветовала покупать билеты на поезда заранее. Можно рассмотреть возможность поездки с пересадками внутри поезда.

Также можно оставить заявку в специальном «Листе ожидания». С момента запуска 28 июня с помощью сервиса билеты на поезда купили свыше 67 тыс. человек. За первые 8 дней августа — уже более 19 тыс.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», транспортная прокуратура проверит информацию о высоких ценах на билеты из Анапы. После публикаций о подорожании и недостаточном количестве билетов на поезда к Черноморскому побережью правоохранители решили проверить соблюдение прав пассажиров.

Для приема сообщений о нарушении прав пассажиров в поездах, следующих к Черноморскому побережью Южная транспортная прокуратура запустила горячую линию. Сообщить о фактах нарушения законодательства на железнодорожном транспорте можно по телефонам: +79185991179, +79198998733, +79198998743.