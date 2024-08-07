Транспортная прокуратура проверит информацию о высоких ценах на билеты из Анапы
Происшествия
07.08.2024 21:42
После публикаций о подорожании и недостаточном количестве билетов на поезда, следующие с Черноморского побережья Южная транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начала проверку соблюдения прав пассажиров.
Уточняется, что кассы на железнодорожных вокзалах и станциях работают в штатном режиме.
По итогам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин объяснил высокие цены на билеты из Анапы сложностями с логистикой.